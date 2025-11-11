中評社北京11月11日電／網評：深刻領會把握“十五五”的重要地位



來源：光明日報 作者：辛鳴



推動經濟社會發展，科學準確研判發展方位是前置性要求。黨的二十屆四中全會指出，“十五五”時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。這一歷史方位的研判，體現了對新時代中國經濟社會發展規律的深刻洞察，對黨的十八大以來經濟社會發展取得重大成就的充分自信，對以正確方略和良好狀態如期實現第二個百年奮鬥目標的高度自覺。



實現社會主義現代化是一個階梯式遞進、不斷發展進步的歷史過程，發展方位不同，所能幹和所要幹的事情不同，幹事情的方式方法也不同。全面建成小康社會，實現了第一個百年奮鬥目標之後，習近平總書記擘畫了新時代中國發展的路線圖和時間表：“到2035年，用3個五年規劃期，基本實現社會主義現代化。然後，再用3個五年規劃期，到本世紀中葉，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。”在這一路線圖和時間表的上半場中，“十四五”時期是開局起步打基礎，“十六五”時期是衝刺收官完成目標，“十五五”時期正居其中，上承“十四五”，下啟“十六五”，既要進一步夯實“十四五”已經打下的良好基礎，站在“十四五”發展的台階上接著走，又要為“十六五”衝刺達標積蓄力量、創造條件，奠定更加堅實的基礎。所以，“十五五”時期在基本實現社會主義現代化進程中具有承前啟後的重要地位。



“承前”承接的是黨的十八大以來特別是“十四五”時期我國發展取得的重大成就，即“我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階”。這新台階是量的新增長，我國經濟總量實現了從110萬億元、120萬億元、130萬億元到140萬億元“四連跳”，穩居世界第二，貨物貿易規模、製造業總體規模、能源生產規模等方面持續保持世界第一。這新台階更是質的新躍升，是以高質量發展為主題的發展，以新質生產力為動力的發展。新台階的形成，由新發展理念引領，靠新發展格局促進。崇尚創新、注重協調、倡導綠色、厚植開放、推進共享成為“十四五”發展的主旋律。2021年至2024年，國內大循環為經濟發展提供強勁動力，內需對經濟增長平均貢獻率達86.8%，最終消費支出平均貢獻率為59.9%，釋放出超大規模市場的巨大發展紅利。