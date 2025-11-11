中評社北京11月11日電／網評：綠色消費就在身邊



來源：光明日報 作者：章清



街邊菜市場裡，老年人不再依賴塑料袋，而是拿著自備的環保布袋仔細挑選蔬菜水果；咖啡館裡，中年人自帶杯子，享受每杯咖啡便宜兩元的實惠；年輕人在點外賣時，主動選擇不要一次性餐具……這些日常生活場景，正是綠色消費在我國悄然成長的痕跡。



《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，健全綠色消費激勵機制，推廣綠色低碳生活方式。近期，在中共中央新聞發布會上，國家發展改革委相關負責人提出，目前我國綠色低碳產業規模約11萬億元，未來5年還有翻一番乃至更大的增長空間。在這個宏大藍圖下，普通人的綠色消費不再是政策願景，而是融入日常生活的切實選擇。



不過，也有觀點認為，倡導綠色消費就意味著要抑制需求，過“苦行僧”式的生活，這與擴大內需、刺激經濟增長的目標相悖。毫無疑問這是一種誤讀。綠色消費與擴大內需非但不矛盾，而且還是驅動經濟邁向高質量、可持續發展的強大動能。與傳統擴大內需模式相比，綠色消費所引領的，是一種升級版的內需擴張，它將消費動能引領至更具活力、更富潛力的新賽道。



例如，當消費者的偏好轉向節能家電、新能源汽車、綠色建材、綠色食品時，就會倒逼產業鏈上游進行綠色轉型與技術革新；當消費者習慣使用二手交易平台、電子產品以舊換新，原本沉寂的資源存量就會得以激活，從而形成一個體量巨大的循環經濟市場；當消費者更傾向於購買高品質、耐用型、健康環保產品時，將促使企業從價格戰轉向價值戰，用更優質的產品贏得市場。



當然，綠色消費並不意味著一味“買貴”或“追新潮”，它更像是一種“會過日子”的智慧。比如，選購能效等級更高的家電，短期可能多花錢，但長期卻能在電費中省回來；再比如，理性看待林林總總的網絡購物節，不為折扣而囤貨，既是節省空間，也是減少浪費。綠色消費不是“道德高標”，而是一種更務實長遠的選擇，衹有當這種務實成為共識，市場才會用更多、更好、更實惠的綠色產品來回饋我們。