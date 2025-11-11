中評社北京11月11日電／網評：“蘇超”是文旅融合的優秀範本



來源：光明日報 作者：吳延溢



近日，2025年江蘇省城市足球聯賽（以下簡稱“蘇超”）決賽在南京奧體中心體育場舉行。最終，泰州隊戰勝南通隊，奪得冠軍。在過去的數月裡，“蘇超”創造的不僅是一場體育盛宴，而且是文旅融合發展的“超”級範本。從“蘇超”的火爆出圈到“贛超”“湘超”“豫超”“魯超”“川超”“粵超”等地方聯賽的接力跟進，這種以群眾體育為紐帶、以地域文化為內核的文旅融合發展方式，成為人文經濟學實踐的生動注腳。



各類“超”級賽事的成功絕非偶然，其關鍵在於抓住群眾體育的全民參與特性，將足球賽事轉化為地域文化的流動展台。各地文旅部門敏銳捕捉賽事熱度，以“造梗接梗”激活傳播勢能，讓每一場賽事都成為城市文化的鮮活表達。這種創意並非簡單叠加，而是讓體育精神與文化基因深度共振，讓觀眾在觀賽之餘沉浸式感受地域文化魅力，使賽事從“看球”升級為“品文化”的綜合體驗。



“蘇超”掀起的“地域聯賽熱潮”，並非簡單的模式移植，而是各地結合資源禀賦的再創造。如湖南籌備“湘超”時，明確提出融入地方文化符號、構建“鄉鎮到省級”的賽事體系，並計劃推出融合非遺與美食的觀賽套餐；山東依托儒家文化底蘊打造“魯超”，將“禮之用和為貴”的理念融入賽事文明引導；四川則以“川超”為紐帶，串聯九寨溝、三星堆等文旅資源，形成“觀賽＋研學”的特色線路。此種探索，既保留了“群眾賽事＋文旅賦能”的核心架構，又避免了同質化競爭。多地結合本地資源創新消費場景，積極打造“票根經濟”“第二現場”等，如南京憑票根推出“1＋3”文旅優惠、鹽城推出“觀鳥＋觀賽”套餐，讓“一場球賽帶火一座城”成為可借鑒的具體實踐。



“蘇超”以“全民足球”打破職業賽事的門檻限制，讓草根球員與普通觀眾成為主角，喚起了強烈的大眾情感認同。在此基礎上，江蘇推出50餘條跨區域文旅線路、近500項“票根＋”惠民措施，將分散的文旅資源整合為精準的消費供給。這種模式跳出了“門票經濟”的傳統思維，通過“看賽事、品美食、逛夜市”的全域消費生態，讓文旅消費滲透到城市生活的每個角落，實現了從“流量變現”到“價值共創”的升級。