全球最大消費市場該是啥樣

中評社北京11月11日電／據經濟日報報導，11月10日，第八屆中國國際進口博覽會在上海落下帷幕。本屆進博會參展企業數量再創歷史新高，充分彰顯中國市場的蓬勃生機和吸引力。這場盛會也促使各方更加深入思考全球最大消費市場應有的蘊涵：這個市場不僅要體現強大的經濟實力，更應注重其內在結構與外部責任的平衡，進而成為全球經濟增長穩定的核心引擎。



規模巨大的總量和合理均衡的結構是觀察全球最大消費市場的重要視角。2024年，美國個人消費支出約19.8萬億美元，總量居全球之首。不過，在美國消費市場結構中，服務消費占比偏高，接近70%，尤其偏重於醫療、金融、法律等領域。這雖然有助於迅速提升美國消費市場規模，但有關領域占比過高也給美國民眾帶來沉重的負擔。因此，美國雖有全球最大消費市場之名，但從世界貿易角度測算，其影響有所高估。有分析指出，真正有影響力的消費市場，需要商品消費與服務消費協同發展，以滿足民眾多層次、多樣化的需求，體現出經濟運行的平衡健康。



高度開放而非封閉自足則是全球最大消費市場又一特點。這個市場應成為全球商品的“聚集地”，而非關注自身的“保護地”。多年來，美國作為淨進口大國，其市場吸附力對全球供應鏈有顯著影響。這種“規則制定權”使美國在貿易談判中擁有顯著優勢，能夠通過調整“入場費”（關稅）或“貨架規則”（合規、原產地、補貼限制等）影響全球供應鏈布局。然而，美國一些人執意持續推行單邊主義保護主義政策，特別是今年的加征關稅舉措，給全球產業鏈供應鏈和全球經濟增長帶來巨大衝擊和挑戰，有關行為是對全球最大消費市場應有責任的背離。



相較之下，中國正通過持續擴大開放，為全球企業提供機遇，國內外市場聯動互促。一方面，更多優質商品服務進入中國，2021年至2024年，我國累計進口消費品7.4萬億元；另一方面，擴大單方面免簽國家範圍，組織“購在中國”活動，優化離境退稅政策，2024年入境遊客總花費942億美元，增長77.8%。就在本屆進博會召開之際，中國正抓緊通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，落實對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅的舉措，剛果（布）已成為首個收穫成果的國家。中國市場的這種開放性成為國際經貿合作的“穩定錨”和“增長源”。



創新活力也是消費市場保持領先的關鍵驅動力。這體現在新業態、新模式的湧現，以及對全球消費趨勢的引領能力上。如今，中國在數字消費領域的創新尤為活躍，2024年全國網上零售額達15.5萬億元，連續12年穩居全球最大網絡零售市場，移動支付交易規模保持全球領先。同時，源於文化自信的“國潮”現象，正將本土市場打造為獨特的文化消費引力場。這種創新不僅提升了市場效率，也豐富了全球消費者的選擇，正成為民族文化自信與商業創新相結合的典範，引領全球的創新實踐。

