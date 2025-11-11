雲南通報“赤裸小孩”調查情況

中評社北京11月11日電／據央視新聞客戶端報導，11月8日下午，三歲男孩平平（化名）在姥爺身邊玩耍，一手拿著小汽車模型，一手抓著變形金剛玩具。他並不知道，此時網絡上圍繞他正發酵著一場輿論風波。



10月15日，平平和弟弟安安（化名）隨父母李某某、萬某自駕旅行，途經四川雅西高速石棉服務區停留休息時，被網友抓拍到赤裸身體爬行的畫面，引發網民激烈討論。在多個社交媒體平台上，“孩子是否親生、是否拐賣”“父母是否非法牟利”“孩子是否遭虐待”等討論尤為集中。



帶著這些關切，記者近日到了大理州南澗縣展開調查。



南澗縣有關負責人向記者表示，10月16日，大理州、南澗縣就組建了聯合工作組，在省級相關部門指導下，全面開展調查處置工作。10月17日，聯合工作組趕赴四川尋找李某某、萬某一家，於18日7時許找到他們。經勸說，他們一家於21日與聯合工作組一同返回南澗縣。



隨後，聯合工作組一方面對李某某、萬某一家進行妥善安置，安排14名專業人員組成團隊隨同陪護；另一方面依法依規開展調查工作，醫療團隊全面檢查評估李某某、萬某及兩名孩子的身心健康狀況，專業人員面對面開展耐心細致的家庭教育指導，公安民警則針對李某某、萬某是否存在拐賣、虐待等違法犯罪行為展開調查。



11月8日，平平的父親李某某也首次接受媒體採訪。他說，感謝廣大網友對孩子的關心，我們有信心和能力把孩子撫養教育好，希望這場輿論風波能盡快平息。



針對網絡上討論度較高的幾個關切點，記者向孩子的父母、家人、鄰居，以及聯合工作組和相關部門等展開了採訪。

