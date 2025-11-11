國際金價屢創歷史新高，黃金還能買嗎

中評社北京11月11日電／據經濟日報報導，近期，世界黃金協會發布2025年三季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第三季度全球黃金需求總量（包含場外交易）達1313噸，需求總金額達1460億美元，創下單季度黃金需求的最高紀錄。從金價表現來看，國際金價屢創歷史新高，10月中旬一度逼近每盎司4400美元關口，隨後出現回調和高位震蕩。作為當下市場關注度最高的資產之一，黃金起起落落的價格時刻牽動著投資者心弦，黃金投資為何火爆？有哪些投資方式？現在還是好的投資時間點嗎？



近一段時間，在美國步入降息周期、地緣政治風險延續、全球央行持續購金支撐等因素推動下，不確定性的增強促使金價表現強勢。然而，經歷短期多日連漲，黃金技術面已出現超買信號，再加上對國際局勢動蕩預期緩和與投機資金獲利了結等因素的影響，金價出現回調，在高位持續震蕩。招聯首席研究員董希淼表示，黃金作為避險資產的屬性仍然較強，短期回調沒有根本改變金價中長期上漲邏輯，投資者也正逐漸適應近期的波動環境。



東方金誠研究發展部副總監瞿瑞表示，投資者需理性看待金價行情，警惕高位波動風險，避免盲目跟風追漲，需結合自身風險承受能力、資產配置規模及投資周期，合理規劃黃金資產占比。



在各類黃金投資方式中，實物黃金是最傳統的投資渠道，也是投資者能握在手中的“定心丸”。例如，有國家信譽背書的投資性金幣由各國央行發行，贏得了眾多投資者的青睞。我國的熊貓金幣自1982年發行以來從未間斷，是世界五大投資金幣之一。當前，投資金條、金幣在多數商業銀行和金飾店都有售賣，可以預約購買，甚至郵寄到家，保留原包裝和憑證還能回收變現。相對於投資金條，較高溢價的黃金首飾美觀可佩戴，其投資屬性一般為次要考慮。作為實體資產，實物黃金讓投資者心理安全感滿滿，具有長期保值能力和收藏價值，但也因此儲存成本較高、買賣手續較為繁瑣。



交易類黃金產品也是當前投資者較為普遍的選擇，其與實物黃金的主要差異在於不涉及實物交割和高流動性。交易類黃金存在賬戶裡靈活方便，投資門檻和交易成本低，通常1克起購，積累到一定克重後可以兌換實物黃金，實現“零存整取”，黃金積存、貴金屬錢包、存金通都是銀行已經推出的投資工具。



東源投資首席分析師劉祥東表示，積存金可以作為資產組合中的保值組件而非主要盈利工具，投資者應結合資產配置的綜合目標將持倉比例控制在一定範圍內，同時配置低相關性資產實現風險對衝。

