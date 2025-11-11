國家防總對四省啟動防汛防台風四級應急響應

中評社北京11月11日電／據新華社報導，記者從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部決定於11月10日對福建、廣東、浙江、海南啟動防汛防台風四級應急響應。



今年第26號台風“鳳凰”目前位於南海中東部海面，預計將於11月12日下午到晚上在台灣島西南部沿海登陸（強熱帶風暴級或台風級，10至12級）。受其影響，10日至12日，江南東部及華南東部等地有小到中雨，沿海局地大雨或暴雨；東海南部海域、台灣以東洋面、南海北部和中部海域將有9至10級的大風，部分海域陣風12至13級。