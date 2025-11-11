【
大
中
小
】 【
打 印
】
國家防總對四省啟動防汛防台風四級應急響應
http://www.CRNTT.com
2025-11-11 16:05:12
中評社北京11月11日電／據新華社報導，記者從應急管理部獲悉，國家防汛抗旱總指揮部決定於11月10日對福建、廣東、浙江、海南啟動防汛防台風四級應急響應。
今年第26號台風“鳳凰”目前位於南海中東部海面，預計將於11月12日下午到晚上在台灣島西南部沿海登陸（強熱帶風暴級或台風級，10至12級）。受其影響，10日至12日，江南東部及華南東部等地有小到中雨，沿海局地大雨或暴雨；東海南部海域、台灣以東洋面、南海北部和中部海域將有9至10級的大風，部分海域陣風12至13級。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
財政部撥9.4億支持京隴等地應對洪澇災害
(2025-09-05 11:18:43)
海河流域啟動防汛Ⅳ級應急響應
(2025-08-26 16:23:01)
水利部對3省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應
(2025-08-25 13:05:50)
水利部：今年防汛關鍵期最大程度降低損失
(2025-08-19 15:19:39)
國家防總提升粵閩防台風應急響應至三級
(2025-08-14 13:06:01)
網評：應急防災能力提升 鄉郊應對仍須細化
(2025-08-11 17:49:00)
國家防總對貴州啟動防汛四級應急響應
(2025-08-11 14:17:55)
水利部對5省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應
(2025-08-10 11:44:26)
交通運輸部：甘肅榆中受災村莊道路已搶通
(2025-08-10 10:19:18)
中組部劃撥3200萬，助甘肅廣西防汛救災
(2025-08-10 10:18:46)