美參議院正式通過臨時撥款法案

中評社香港11月11日電／當地時間10日晚，美國國會參議院正式通過一項聯邦政府臨時撥款法案。此前，由於參議院未能在政府資金耗盡前通過新的臨時撥款法案，美國聯邦政府從10月1日開始“停擺”，截至11月10日已達創紀錄的41天。



新華社報導，10日晚，參議院以60票支持、40票反對的結果通過這一法案。由於共和黨在參議院擁有53個席位，這一投票結果表明，多名民主黨議員對該法案予以支持。



這一法案根據眾議院此前通過的版本修訂而成，經參議院通過後，仍需眾議院批准並送交總統簽署，方能最終化解美國聯邦政府“停擺”僵局。



該方案將按現有水平為大部分聯邦機構提供資金至2026年1月30日，並為農業部、退伍軍人事務部及軍事建設項目，以及國會運作提供整個財政年度的經費。根據該方案，“補充營養援助計劃”將獲得全年資金。這一針對低收入群體的福利項目暫時“斷糧”日前引發各方擔憂。



作為結束“停擺”協議的一部分，參議院多數黨領袖、共和黨人約翰·圖恩向民主黨人承諾，最遲在12月第二周，將就延長即將於年底到期的《平價醫療法案》加強型補貼進行投票。



按慣例，國會每年需通過12項撥款預算，參議院10日晚通過的這一法案僅包含3項年度撥款預算，這意味著有9項年度預算尚未敲定。在臨時撥款法案生效期間，兩黨將繼續就年度撥款展開談判。這意味著，兩個多月後，美國聯邦政府可能再次面臨“停擺”危機。