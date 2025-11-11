以總理稱將用“鐵拳”打擊加沙和黎巴嫩的勢力

中評社北京11月11日電／以色列總理內塔尼亞胡10日稱，以色列決心用“鐵拳”在加沙地帶和黎巴嫩“執行停火協議”，“打擊那些企圖毀滅我們的勢力”。同日，內塔尼亞胡與到訪的美國總統特朗普女婿庫什納討論加沙停火第二階段事宜。



新華社報導，內塔尼亞胡當天在以議會全體會議上講話時稱，戰爭“尚未結束”，企圖傷害以色列的勢力正在“重新武裝”。



黎以停火協議于2024年11月27日生效。然而近段時間，以方以黎真主黨企圖在該國南部重建軍事設施為由頻繁發動空襲，造成黎方多人死傷。以方10日宣佈，僅本月就打死15名真主黨成員。



加沙停火生效一個月來，以色列多次以哈馬斯違反停火協議為由發動空襲和炮擊，但哈馬斯否認以色列的指控。



同在10日，以總理辦公室發言人紹什·貝德羅西安說，內塔尼亞胡當天與庫什納討論了加沙停火第二階段一些最敏感的議題，包括解除哈馬斯武裝、實現加沙地帶非軍事化、確保哈馬斯未來不會掌控加沙以及在加沙部署“國際穩定部隊”等。



據以色列《國土報》報導，內塔尼亞胡與庫什納還討論了大約200名哈馬斯武裝人員被困以色列控制區一事。報導說，部分哈馬斯武裝人員身處加沙地帶南部拉法市的地道內，哈馬斯要求以色列對他們放行，但遭以方拒絕。



以色列《耶路撒冷郵報》報導說，庫什納告訴內塔尼亞胡，美方希望被困哈馬斯武裝人員能獲准前往哈馬斯控制區或他國。一名以色列官員在參加雙方會見後透露，目前，圍繞此事“尚未達成任何協議”，以色列將繼續在拉法進行清剿行動。