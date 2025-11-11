特朗普與敘利亞政權領導人閉門會談

中評社北京11月11日電／美國總統特朗普10日在白宮與敘利亞政權領導人沙拉舉行閉門會談。與通常接待外國領導人不同，特朗普未在白宮正門迎接，沙拉亦未乘坐裝飾國旗的車輛，從側門低調進入白宮。兩人在橢圓形辦公室進行閉門會談之前，未允許媒體提問和拍照。



新華社報導，會談後，特朗普向媒體稱讚沙拉是一位“強有力的領導人”，表示美國政府將幫助正處於政治過渡進程中的敘利亞取得“成功”。



美國國務卿魯比奧當天發表聲明，宣佈暫停根據“凱撒法案”對敘利亞實施的制裁，以支持敘利亞重建經濟和對外交往。美國財政部當天也宣佈，將今年5月特朗普頒佈的免除對敘制裁的行政令再延長180天。



進行反恐合作是美方主要關切，敘政權同意與美國合作打擊“伊斯蘭國”。敘政權新聞部門負責人穆斯塔法10日在社交媒體上發文說，敘利亞近期與打擊“伊斯蘭國”的國際聯盟簽署一份政治合作宣言，確認敘利亞在打擊恐怖主義和維護地區穩定方面的伙伴地位。據媒體報導，敘政權近日在敘多地發起打擊“伊斯蘭國”行動，逮捕70多名嫌疑人。



針對美國推動的敘利亞和以色列安全談判，沙拉10日晚些時候接受《華盛頓郵報》採訪時說，以色列須歸還阿薩德政權倒台後佔領的敘領土。



美國長期制裁敘利亞。2011年敘內戰爆發後，美國、歐盟等對敘施加更嚴厲的制裁。美國2019年推出“凱撒法案”，加強對敘經濟封鎖。相關制裁對敘利亞經濟和民生造成嚴重破壞。去年12月敘政局劇變、阿薩德政權被推翻後，敘方多次呼籲美方解除制裁。