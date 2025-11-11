風靡德國的熊貓來客　中德特殊情感紐帶

中評社香港11月11日電／德國柏林動物園園長安德烈亞斯·克尼裡姆第一次見到大熊貓，是在將近四十年前。那天，他在一位黑白相間的“來客”前停下腳步，看著那只毛茸茸的小傢夥安靜地嚼著竹子，享受著午後的寧靜。



那只大熊貓名叫“寶寶”。1980年，衹有兩歲的它和夥伴“天天”作為中國的“友誼使者”，遠渡重洋來到柏林。克尼裡姆回憶說：“每個看到它們的人都會不自覺地微笑。大熊貓是大自然的象徵，是溫柔與和平的化身。”



2012年，34歲的“寶寶”在柏林離世，是當時世界上年齡最大的雄性圈養大熊貓。克尼裡姆說，“寶寶”陪伴了幾代柏林人成長。對許多德國人來說，它不僅是動物園里的大明星，更是他們與中國之間的一份特殊情感紐帶。



新華社報導，多年過去，克尼裡姆仍能從每一隻熊貓身上看到“寶寶”的影子。2017年，中國大熊貓“夢夢”和“嬌慶”從成都抵達柏林動物園，開始為期15年的旅居生活，繼續書寫這段跨越時光的中德友誼。



為迎接它們的到來，柏林動物園專門修建了佔地約5500平方米、造價約1000萬歐元的“熊貓園”。動物園內毀於二戰的

古老建築“中國亭”也得到重建，緊挨大熊貓的新家。



2019年8月31日，“夢夢”成功誕下雙胞胎“夢想”和“夢圓”，這是德國首次迎來大熊貓誕生。2023年12月，這對兄弟返回中國。2024年8月22日，“夢夢”再次順利產下姐妹花“夢好”和“夢甜”。



“這一喜悅時刻再次點燃了柏林動物園的‘熊貓熱’。”克尼裡姆說，熊貓幼崽首次亮相當天，遊客們排起長隊，隊伍長達數百米，不少人等了幾個小時。



飼養員莉薩·菲爾施說，“夢好”和“夢甜”剛出生時，身長不過約14厘米，體重衹有100多克。如今它倆一歲多，已經長到27千克。兩姐妹性格迥異：一隻活潑好動、愛爬樹，另一隻性情溫和，更喜歡待在屋里。