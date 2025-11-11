中方就高市早苗涉台錯誤言論提出強烈抗議

中評社北京11月11日電／據中國駐日本大使館：中國駐日本大使館發言人就日本領導人涉台錯誤言論答記者問。



問：近日，日本首相高市早苗在國會答問時稱，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成“存亡危機事態”，自衛隊將可以行使集體自衛權。請問你對此有何評論？



答：日前，日本領導人在台灣問題上發表露骨挑釁言論，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本應深刻反省戰爭責任，切實汲取歷史教訓。日本軍國主義曾多次以所謂“存亡危機”為由發動對外侵略，包括借口“行使自衛權”悍然製造“九一八事變”，挑起侵華戰爭。如今日方再提“存亡危機事態”，企圖將自身綁上分裂中國的戰車，不得不讓人懷疑日本是否要重蹈覆轍？



今年也是台灣光復80周年。作為曾殖民台灣犯下累累罪行的國家，日本更應在台灣問題上謹言慎行。日本當政者在國會答辯的重要場合，鼓動“台灣有事就是日本有事”，公然為介入台海製造借口，這是對國際正義的嚴重踐踏，是對戰後國際秩序的嚴重挑釁，也是對中日關係和地區穩定的嚴重破壞。



台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家完全統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。中國終將統一，也必將統一。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力，只會引火燒身，自食惡果。中方敦促日方恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止向“台獨”勢力發出錯誤信號，立即停止任何越線挑釁的冒險言行，不要做台海和地區局勢的攪局者，防止兩國關係受到進一步衝擊。