11月11日外交部例行記者會全文

外交部記者會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京11月12日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月11日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



《北京日報》記者：昨天，第八屆中國國際進口博覽會落下帷幕。本屆進博會成為新品大秀場，AI助聽器、賽博無人電動車、秘魯“沙漠脆脆莓”等首發商品層出不窮。外國參展商紛紛表示，進博會既是經貿交往的橋梁，更傳遞出中國共享機遇、共同發展的理念。發言人對此有何評論？



林劍：我們很高興看到，進博會連續舉辦8年來，開放合作、互利共贏正日益成為大家共同的“進博印象”。今年有155個國家、地區和國際組織以及290家世界500強和行業龍頭企業參與進博會，參展企業較去年增加了600餘家，展覽面積和企業總數再創新高。其中，170家海外企業和27家機構更是連年參展，成為進博會的“全勤生”。全球企業共帶來461項新產品、新技術、新服務，其中200多項為全球首發，按年計意向成交額突破834億美元。中國大市場正成為全球開放合作與科技創新的試驗場、利潤場、應用場。



進博會是聯通中國經濟和世界經濟的橋梁，“進博速度”“進博創新”給世界帶來“進博機遇”，讓越來越多國家搭上“進博快車”。正如李強總理在今年進博會開幕式主旨演講中指出，進博會越辦越好，很重要的是因為堅持“與天下同利”。從古至今，中國人民都深知“獨行快、眾行遠”的道理，開放包容始終是中華民族的文明特質。面對當前國際經貿形勢不穩定性不確定性上升，中國旗幟鮮明擁抱自由貿易，堅持互利合作，致力於以中國機遇促進世界發展。



日前，中共二十屆四中全會提出，擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。最新數據顯示，中國貨物貿易連續8年穩居世界第一，今年連續9個月保持增長，這印證了中國經濟的強大韌性和開放合作的信心決心。中國是全球機遇的共創者、開放平台的共建者、發展成果的共享者，我們將繼續以開放合作推動世界共贏，書寫更多“與天下同利”的精彩故事。