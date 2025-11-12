外交部：美國對聯合國機制合則用、不合則棄

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月12日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月11日在例行記者會上應詢表示，美國一面炮製所謂“年度人權報告”妄議各國人權狀況，一面拒絕履行自身義務同聯合國人權機構合作，充分暴露其並非真正關心人權，對聯合國機制合則用、不合則棄，是典型的雙重標準。



有記者提問說，據報導，聯合國人權理事會原定近期對美國進行第四輪國別人權審議，但美方代表拒絕出席，導致審議未能正常進行。近日，人權理事會協商一致通過關於批評美國不與國別人權審議機制合作的決定。中方對此有何評論？



林劍指出，國別人權審議機制是根據聯合國大會決議授權建立的加強人權交流與合作的重要機制，聯合國會員國均應建設性參與審議，報告本國人權狀況，聽取各方建設性意見。美國一面炮製所謂“年度人權報告”妄議各國人權狀況，一面拒絕履行自身義務同聯合國人權機構合作，充分暴露其並非真正關心人權，對聯合國機制合則用、不合則棄，是典型的雙重標準。中方敦促美方盡快恢復同國別人權審議機制合作，接受各方監督，積極解決自身存在的侵犯人權問題。中方願以落實習近平主席提出的全球治理倡議為契機，同國際社會一道踐行多邊主義，倡導以人為本，推動國際人權事業健康發展。

