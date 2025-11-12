【
日本演員仲代達矢去世 外交部：表示哀悼
http://www.CRNTT.com
2025-11-12 00:46:21
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京11月12日電（記者 海涵）日本著名演員仲代達矢先生近日逝世，他曾經出演過中日合拍的電視劇《大地之子》中主人公陸一心的父親角色。外交部發言人林劍在11月11日例行記者會上就此予以回應。
林劍說，仲代達矢先生曾出演中日合拍電視劇《大地之子》，該劇講述的是中國人民抗日戰爭勝利後，一名日本戰爭遺孤在中國的人生經歷。我們對仲代先生逝世表示哀悼，向他的親屬表示慰問。
