王毅同挪威外交大臣艾德會談

中評社北京11月11日電／11月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同挪威外交大臣艾德舉行會談。



新華社報導，王毅表示，挪威是最早承認並同新中國建交的國家之一，中方讚賞挪方一貫堅持一個中國原則，視挪威為歐洲方向重要、穩定的伙伴。去年兩國慶祝建交70周年，習近平主席在北京會見斯特勒首相，一致同意要打造中挪關係新的精彩70年。希望挪方延續積極穩定、務實理性的對華政策，雙方共同落實好兩國領導人重要共識，堅持尊重彼此核心利益、照顧對方重大關切，繼續開放共贏、相互成就，推動中挪關係邁上新台階，取得新成果。



王毅說，當前世界動蕩變革加劇，單邊和保護主義行徑嚴重衝擊國際秩序和規則。挪威長期支持多邊主義和自由貿易，為推動國際和地區熱點問題解決發揮獨特作用。中國同樣是多邊主義的堅定倡導者、維護者、踐行者。習近平主席不久前提出全球治理倡議，其核心理念同聯合國憲章宗旨和原則一脈相承，得到國際社會廣泛歡迎和支持。中方願同挪方一道，共同維護多邊主義，抵制“脫鉤斷鏈”，推動國際體系朝著更公正合理方向發展，促進世界和平、穩定與繁榮。



艾德表示，挪威高度重視發展對華關係，斯特勒首相去年成功訪華，兩國領導人共識正得到積極落實，挪中伙伴關係朝著正確方向不斷發展。挪方堅定奉行一個中國政策，願同中方加強建設性對話，深化務實合作，實現互利共贏。中方在綠色轉型發展方面取得巨大成就並為其他發展中國家綠色轉型作出貢獻。挪方表示高度讚賞，作為歐洲綠色轉型領導者，挪對中國電動汽車完全開放，採取零關稅政策。挪企業看好中國市場，期待拓展對華投資合作。挪中都堅信多邊主義，支持自由貿易，挪方重視並讚賞中國作為聯合國安理會常任理事國為世界和平所作貢獻。習近平主席提出全球治理倡議同挪方理念高度契合，挪方願同中方攜手維護聯合國憲章精神，支持以規則為基礎的多邊貿易體制。

