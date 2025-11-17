王俊生：中美兩國初步實現良性互動

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生發言（中評社圖片） 中評社北京11月17日電（實習記者 邱姿爽）11月2日，在由中評智庫基金會和清華大學戰略與安全研究中心中國論壇聯合舉辦的第五屆雙C論壇上，中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生圍繞APEC慶州峰會與中美元首會晤發表看法。他指出，此次中美元首會晤備受全球矚目，兩國均滿足了各方期待，不僅在雙邊關係上達成了一系列共識，更在國際和地區問題上釋放出積極的信號，標誌著特朗普再度入主白宮後，中美兩國初步實現良性互動。



王俊生提到，在本屆中美元首會晤中，習近平主席強調中美可以在諸多世界難題上加強合作，且雙方相互支持明年中國主辦APEC、美國主辦G20的安排，特朗普也對此作出積極回應。雙邊這一互動帶來了多重啟示：



其一，美國“G2”的表態傳達出，美國確認中國是與自身同等重要的世界大國，從雙方日程安排來看，這一信號傳遞尤為明顯：不僅習近平主席抵達韓國後首先與特朗普進行會晤，而且從特朗普行程看，僅在韓國停留兩天一夜，第二天主要等待和習近平主席進行會晤，將與中國的元首會面作為次方訪問韓國的核心行程。其二，中美兩國均表達了在地區和國際問題上開展合作的意願，這與特朗普1.0時期及拜登政府時期兩國合作不暢的局面形成對比，為相關問題的解決帶來新可能。其三，兩國明確支持彼此主辦的國際峰會，體現了對多邊機制的尊重與協作態度。其四，此次互動也意味著明年中美兩國最高領導人實現互訪的概率較高，這是中美關係取得階段性成果的重要體現。

