妙不可言！兩岸學者參訪“未來之城”雄安

雄安新區啟動區綜合服務中心前“千年大計”“國家大事”八個大字莊重醒目（資料圖） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）“這麼近，那麼美，周末到河北。”11月9日上午，參加第十一屆兩岸智庫學術論壇的兩岸學者在雄安新區開啟參訪之旅，親身感受這座“未來之城”的建設脈動與獨特魅力。



當天陽光和煦溫暖，兩岸學者乘坐大巴車首先抵達雄安新區啟動區綜合服務中心。作為新區展示啟動區規劃建設的重要門戶，這座集規劃展示、政務服務、會議接待等功能於一體的建築前，“千年大計”“國家大事”八個大字莊重醒目，“妙不可言，心向往之”的題字，精準道出了雄安的獨特吸引力。在講解員引導下，學者們駐足沙盤前，詳細瞭解了雄安新區作為北京非首都功能疏解承載地的規劃布局、疏解政策落地及項目推進情況。



隨後，參訪團前往素有“華北之腎”美譽的白洋澱。景區內整潔寬闊的步道蜿蜒延伸至澱邊，藍天、碧水、殘荷、飛鳥與蘆葦蕩相映成趣，構成一幅人與自然和諧共生的生態畫卷。循著步道向澱區深處前行，清澈的水面上不時有水鳥游弋覓食，遠處工人們駕著小船在澱上作業，殘荷倒映水中更添韵味。蘆葦蕩旁，“一定要把白洋澱修復好保護好”的醒目標語，彰顯著國家生態優先、綠色發展的堅定理念。



學者們紛紛駐足欣賞，有人感嘆“留得殘荷聽雨聲，若逢下雨將更有韵味”，有人拿起手機定格美景，中國評論社總編輯羅祥喜不禁贊嘆“果真是妙不可言”，並與學者們合影留念。

