社評：高市莫逞口舌之快 斷送日本前途

日本首相高市早苗涉台不當言論引發軒然大波（網絡資料圖） 中評社香港11月12日電（評論員 郭至君）日本首相高市早苗上台僅10天，就在台灣問題上大放厥詞，聲稱如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成“存亡危機事態”，引發中國外交部強烈抗議和發言人的反問痛批，而與此同時，台灣島內一些別有用心的分裂勢力卻對日本“千恩萬謝”，甚至再進一步誇大炒作高市的言論，企圖以此誤導島內民眾，進一步將台灣推向戰爭邊緣。我們以為，今天的中國，絕對不可能讓日本侵犯核心利益，那些固守偏見逆流而上的冒進政客，也必將會被時代淘汰。



首先，高市早苗的輕率“狂言”已引發日本國內批評，得不償失。



自詡繼承“安倍路線”的高市早苗的“台灣有事”發言，已經引發多位日本前政要和其國內媒體的強烈批判。日本前首相鳩山由紀夫表示，高市這麼做，或許是為了煽動助長危機，並借此擴張軍力，他強調，台灣問題是中國內政，日本不應該介入。日本前首相、立憲民主黨黨魁野田佳彥則表示，高市的言論讓他“深感震驚”，“我感覺到她獨自貿然行動的危險性”。 日本經濟新聞分析認為，高市對台政策不再“戰略模糊”，可能會讓日本陷入不利的位置。日本《沖繩時報》社論則以《首相，不要輕言參戰》為題，警告各界謹慎看待高市“大膽但具煽動性的言論”。隨後，高市在發言中為自己辯解，稱之所以那樣說是“假設最壞的情況”，並不意味著日本政府的一貫立場發生改變。



從高市企圖辯解，自圓其說的表現來看，她清楚明白中日關係的紅線在哪裡，但她卻要故意挑釁，為的就是塑造“威脅論”以提高軍費開支，為日本行使集體自衛權，修改和平憲法鋪路，這樣的居心叵測，中方早有預判，不然也不會在她上台當天，中國外交部發言人就鄭重提醒她，希望日方信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾。事實上，高市的輕率言論不僅得不到她想要的結果，反而會令日本安全風險升級，外交關係更為脆弱，自取其辱，得不償失。

