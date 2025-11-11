韓國知名高校曝出AI作弊醜聞引關注

中評社香港11月11日電／韓聯社報導，韓國知名高校生近期被爆利用人工智慧（AI）工具或社交平台實施集體作弊行為，引發社會高度關注。



綜合記者採訪，延世大學新村校區“自然語言處理（NLP）和ChatGPT”的三年級選修課近期曝出利用AI工具的集體作弊事件。由於聽課生人數約600人，該課程以線上方式授課，並於10月15日以線上方式進行期中考試。雖然參與作弊的具體人數未公開，但據推測參與作弊的學生過半。事發後，該課程授課教授發佈通知稱，凡主動承認作弊者，期中考試成績將被記為零分，拒不承認者則將依照校規面臨停學處分。



另一所名校——高麗大學也被曝學生通過聊天軟體KakaoTalk的開放聊天室作弊的情況。該校開設的名為“對老齡社會的多學科視角理解”大型遠端通識課程約有1400多名學生聽課，上月25日以線上方式進行期中考試。但一些學生通過KakaoTalk開放聊天室共用試題截圖。校方隨後決定對這門課期中考試作全面無效處理，並正探討對作弊學生的處分方式和期末考試方式等。



分析認為，利用AI工具的高校集體作弊事件頻發，與2020年代以來快速普及的大型講座、線上講座和AI技術迅猛發展不無關係。一名教授表示，不少高校因財政問題增編大型講座，教授難以顧及所有學生。加上，出於財政考慮，校方疫後仍未縮編線上課程，為學生作弊抄襲行為提供滋生土壤。



大學資訊公示平台數據顯示，延世大學大型講座（學生名額超200人）由2020年的75個增至2024年的104個，遠端課程由2023年第二學期的34個增至2025年第二學期的321個。專家們指出，面對學生作弊事件，校方不應將問題單一歸咎於學生的道德缺失，而應深入反省，改善現行教學和管理體制。