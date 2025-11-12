中評編譯：韓美中三角格局下應守住利益平衡

APEC峰會上月31日至本月1日在韓國慶州舉辦（中評社圖片） 中評社首爾11月12日電（記者 崔銀珍編譯）在10月31日至11月1日舉行的慶州APEC領導人會議落幕之際，梨花女子大學國際研究生院院長、前韓國國際政治學會會長朴仁輝在11月5日發表於《東亞日報》專欄中指出，本次會期其間舉行的韓美首腦會談與時隔11年再啟的韓中首腦會談，連同在釜山登場的美中首腦會談，共同勾勒出影響韓半島命運的三角關係新坐標。他強調，韓國應告別以“距離對稱”為導向的傳統敘事，轉而以“利益平衡”為核心，在韓美與韓中關係的主要政策議題上建立可持續適用的決策公式，以在自由主義國際秩序回落與供應鏈重組的背景下最大化國家利益，並呼籲為“後APEC時代”形成更為堅實的國內共識。以下為專欄全文：



韓國政府傳統上擅長以美國和日本為中心的雙邊外交。進入20世紀90年前後，世界格局發生變化，隨著冷戰結構的瓦解，國際秩序迎來重塑。換言之，不僅既有的雙邊外交需要調整，多邊外交的必要性亦愈發凸顯。然而，作為分斷國家，韓美同盟仍是最重要的外交與安全資產，因此在多邊舞台上處理安全議題頗具負擔。由此觀之，涵蓋全球40%人口、占全球國內生產總值（GDP）60%的亞太經濟合作組織（APEC），構成了極具吸引力的平台。



在10月31日至11月1日舉行的慶州APEC領導人會議上，韓國所鋪陳的外交“包袱”今後如何在務實維度上有序整合併切實落實，將是關鍵。依慣例，宏大的多邊外交場合一旦展開，前後往往伴隨密集的雙邊互動。李在明總統亦在APEC期間與13個國家領導人舉行了雙邊會晤。其中，本屆政府成立以來第二次舉行的韓美首腦會談，以及時隔11年再次訪韓的中國國家主席習近平的韓中首腦會談，均具有非同尋常的意義。因為從國家利益角度看，穩固確立韓美中關係的穩定性，可以說是決定韓半島命運的最關鍵要素。



法國、澳大利亞、越南、新加坡、印度、日本等幾乎所有國家都在努力通過同時與美國和中國打交道以最大化國家利益，但像韓國這樣對其重要性有著如此切身體會的國家並不多。韓美首腦會談通過協調規模達3500億美元（約500萬億韓元）的投資方案，有效體現了自由貿易精神。韓中首腦會談雖未達成具體協議，但通過強調文化合作與面向未來的利益，確認了作為多邊秩序基礎的普遍價值的重要性。

