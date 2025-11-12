李振廣答中評：國民黨未來關鍵是推動藍白合

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授（中評社資料照） 中評社香港11月12日電（記者 盧哲）中國國民黨上月舉行黨主席選舉，候選人鄭麗文當選新任黨主席。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣日前接受中評社記者訪問時表示，鄭麗文當選後，未來關鍵是在內部如何推動藍白合。而國共有共同的政治基礎與共同的交流合作目標，對兩黨交流合作的前景非常看好。



李振廣表示，鄭麗文當選是在其意料之中的。因為這次國民黨主席選舉的過程中能很明顯看到“九二共識”、“台灣人就是中國人”的話題，不再如過去一樣是被忌諱的話題。“這說明島內的環境，尤其是大罷免之後的島內環境，正在發生微妙的變化。國民黨的黨員或者說台灣民眾，對於國民黨的新主席寄予了很高的期待。”



“根據我的觀察，他們不希望國民黨繼續這麼死氣沉沉，他們希望當選主席的人有點戰鬥力、有點個性、有點創新、有一些突破。他們不太希望國民黨是一個守成守舊的政黨，而希望它煥發新生，能夠承擔責任。”李振廣認為，在此背景下，年輕有魄力、敢闖敢幹、符合期待的正是鄭麗文。“從島內發布的一些民調可以看出，鄭麗文在幾個候選人當中相對來說是比較突出的。她經常出現在媒體上，語言很犀利，個性是敢於突破的，非常鮮明。她敢於鬥爭，口才很好。我相信鄭麗文對島內的年輕人有相當大的吸引力——不光是國民黨內的普通黨員，對台灣年輕人來說也有她的影響力。所以我覺得她符合很多國民黨人士的期待，希望在鄭麗文的帶領下，國民黨能夠實現新的突破。”



中共中央總書記習近平10月19日致電鄭麗文，祝賀其當選中國國民黨主席。同日，新當選的中國國民黨主席鄭麗文覆電，對習近平總書記表示感謝。李振廣分析，國民黨每次黨主席選舉，中國共產黨與中國國國民黨都互有賀電往來，這是常規的一貫做法。



“這些賀電的重要性在於雙方對兩黨共同的政治基礎的看法、對兩岸關係未來發展的期待。”李振廣分析，這次賀電往來很明顯，國共雙方都提到了堅持“九二共識”、反對“台獨”的共同政治基礎。“這是很重要的政治基礎，因為過去國民黨有些候選人甚至黨主席，在‘九二共識’上很模糊，甚至歪曲解讀，這就讓兩岸關係、兩黨關係面臨很多無形的障礙。”