巴菲特最後告白：薪酬攀升成CEO界貪婪雪球

中評社香港11月11日電／巴菲特在感恩節致股東信指出，他觀察到一股“雪球式膨脹”的趨勢——企業執行長之間互相盯著對方不斷攀升的薪酬方案，導致高層薪資越滾越高。



钜亨網消息，這是巴菲特卸任波克夏（BRK.A－US）執行長職位前，最後一封致股東年度信。他指出，許多執行長因為貪婪與自私的動機，在看到競爭對手調高薪酬後，也會想方設法讓自己的報酬跟著水漲船高。



他說：“讓那些身價極高的執行長感到不滿的，往往是別的執行長變得更有錢，——畢竟他們也是人。嫉妒與貪婪總是形影不離。而且，哪位顧問會建議大幅削減執行長或董事會的報酬呢？”



《財富雜誌》報導稱，巴菲特的這番話，正值特斯特斯拉（TSLA－US）上周通過執行馬斯克創紀錄的“1兆美元薪酬方案”之後。這項薪酬計劃以特斯拉市值達到8.5兆美元為前提，若成真，將使身為全球首富的馬斯克成為史上首位“兆萬富翁”。馬斯克目前的淨資產約為4490億美元。



隔日，電動車競爭對手Rivian（RIVN－US）也宣布，將為執行長RJ.斯卡林奇（RJ Scaringe）推出為期十年的薪酬方案，總額達46億美元，並以馬斯克的計劃為藍本。這項方案將使斯卡林奇原本20億美元的基本薪資翻倍，同樣以Rivian在未來七年內達成特定營運獲利與現金流目標為前提。



“提醒謙卑”的制度 演變成誰更有錢的比賽



巴菲特在回顧領導波克夏海瑟威60年的經驗時，在信中提到，公司揭露執行長薪酬的初衷，其實是希望讓高層對自己賺取的金額多少感到一點自覺。然而，這項原本意在提醒謙卑的制度，最後卻演變成一場“誰更有錢”的比賽。

