沙拉訪美後，敘利亞會倒向美國嗎？

中評社北京11月11日電／美國總統特朗普10日在白宮與到訪的敘利亞政權領導人沙拉舉行閉門會談，後者成為1946年敘利亞獨立以來首位訪美的敘領導人。訪問期間，美國宣佈延長對敘利亞的制裁豁免，敘方則表示同意與美合作打擊極端組織“伊斯蘭國”。



新華社報導，分析人士認為，沙拉此訪實現了美方延長制裁豁免這一主要目標，一定程度上有助於敘恢復國內經濟、穩固政權過渡。美方則試圖利用敘現政權來實現自身戰略利益。但美敘雙邊關係中不確定因素較多，敘利亞完全倒向美國的可能性不大。



敘利亞：尋求外交“突破口”



與通常接待外國領導人不同，特朗普此次未在白宮正門迎接沙拉，沙拉也未乘坐裝飾國旗的車輛，而是從側門低調進入白宮。兩人在橢圓形辦公室進行閉門會談之前，未允許媒體提問和拍照。



會談後，特朗普向媒體表示，沙拉是一位“強有力的領導人”，美國政府將幫助政治過渡進程中的敘利亞取得“成功”。美國財政部同日宣佈，將今年5月特朗普發佈的對敘制裁豁免行政令再延長180天。



輿論普遍認為，沙拉此訪的主要目標是爭取美國盡快全面解除對敘制裁並為敘政權爭取國際社會認可，從而為恢復國內經濟、重返國際舞台“打開突破口”。從雙方會談情況看，敘方基本實現了這一目標。



敘方在美方關切的反恐合作領域展現出積極姿態。敘政權新聞部門負責人穆斯塔法10日在社交媒體上發文說，敘利亞近期與打擊“伊斯蘭國”的國際聯盟簽署一份政治合作宣言，確認敘利亞在打擊恐怖主義和維護地區穩定方面的伙伴地位。另據媒體報導，敘政權近日在敘多地展開打擊“伊斯蘭國”行動，逮捕70多名嫌疑人。

