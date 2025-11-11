歐盟與拉共體在美國陰影下開峰會談了啥？

中評社北京11月11日電／第四屆拉美和加勒比國家共同體（拉共體）-歐盟峰會10日在哥倫比亞海濱城市聖瑪爾塔落幕。分析人士指出，近期，美國在加勒比海域加強軍力部署、軍事行動頻頻，並向多個拉美國家施壓，此次峰會可謂“被美國陰影籠罩”。



新華社報導，儘管如此，與會各方仍然發出多邊合作、反對干涉的共同聲音，並通過聯合宣言，在維護區域持久和平、捍衛多邊主義、深化貿易與投資合作、推動可再生能源發展等方面達成共識。



談合作、談多邊



本屆峰會由拉共體輪值主席國哥倫比亞總統佩特羅和歐洲理事會主席科斯塔共同主持，巴西總統盧拉、西班牙首相桑切斯、葡萄牙總理蒙特內格羅等參會。



為期兩天的峰會通過聯合宣言，重申雙方遵守聯合國憲章宗旨和原則，特別是各國主權平等、尊重領土完整和政治獨立、不干涉他國內政以及和平解決爭端，反對以武力相威脅或使用武力。宣言強調雙方支持推進哥倫比亞和平進程，討論了加勒比地區海上安全和區域穩定的重要性。



此外，雙方在捍衛多邊主義、深化貿易與投資合作、打擊跨國有組織犯罪等方面達成共識，提出在可再生能源、糧食安全、技術創新與人文交流等領域深化合作。歐洲投資銀行在峰會期間宣佈，在歐盟“全球門戶”計劃框架下，將提供約11.5億美元的融資用於加強中美洲能源安全。



分析人士指出，本屆峰會召開正值單邊主義抬頭、地區局勢趨緊之際。在此背景下，與會各方呼籲加強合作，體現了拉共體和歐盟以對話和多邊主義回應對抗與單邊主義的態度。



“我們選擇對話，而非分裂；選擇合作，而非對抗；選擇伙伴關係，而非孤立。”科斯塔在會後的聲明中說，“在我們這個多極化世界中，需要的是多邊應對方案。”

