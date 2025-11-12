學者共議中美戰略博弈與台海局勢演變

台灣輔仁大學日文系特聘教授何思慎發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自海峽兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



在分論壇“中美戰略競爭下的台海安全局勢”下半場中，六位專家學者聚焦不同面向，對中美戰略格局演變、美國對台政策調整、地區局勢、島內政治生態變化及兩岸交流情況進行分析，為觀察當下台海局勢提供了多元視角。



台灣輔仁大學日文系特聘教授何思慎指出，日本新任首相高市早苗雖常被貼上“保守中的保守”標簽，但其政策走向仍將受結構性制約，難以單憑個人意志主導中日關係。何思慎認為，北京方面應避免過度反應，防止其借對華強硬姿態獲取國內政治資本。



何思慎分析，從高市早苗面對特朗普時的表現可以看出，她更可能是一個機會主義者。從媒體主播轉型為政治人物後，她先後以無黨籍、新進黨成員身份參與政治，最終加入自民黨卻非屬安倍派系。從這種非典型經歷來看，不必先入為主，將高市早苗定位成未來在意識形態上勢必會“厭中仇中反中”的政治人物。



何思慎強調，日本外交存在明確層級結構。中美關係處於最高層級，日美關係寓於其中，日中關係次之，日台關係處於最底層。何思慎表示，儘管高市早苗曾發表對華強硬言論，但上任後仍表示將延續“戰略互惠關係”對華政策框架，顯示出務實一面。何思慎以安倍晉三為例指出，儘管其個人對華態度謹慎，但在特朗普執政期間仍積極推動中日關係發展，其中重要的推動因素是特朗普帶來的不穩定性，日美關係也因特朗普而存在風險。因此，日本外交是基於客觀的實際需求，而不會因個人好惡而改變。



何思慎特別指出，高市早苗政權面臨嚴峻挑戰：參議院未過半形成“分立國會”，重大政策需跨黨協商；因爭取民意授權需面臨明年眾議院改選壓力；若擴大防衛支出則需舉債立法，在參議院易受阻撓。何思慎認為，在高市早苗執政艱難時期，如果對其採取強硬的政策，會適得其反。他建言中國大陸應吸取兩岸關係經驗教訓，民進黨曾因大陸政策意外獲政治紅利，對高市早苗亦應避免政治過硬。

