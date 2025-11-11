日本設立促進地方振興的新戰略總部

中評社香港11月11日電／共同社報導，日本政府11日在內閣會議上決定設置旨在促進地方振興的“地區未來戰略總部”，首相高市早苗擔任總部長，力爭提高本地產業的附加價值並擴大銷路以及聚集產業等。該總部替代了石破政府創設的“新地方經濟與生活環境創生總部”，把重點尤其放在經濟政策上。



副總部長由官房長官木原稔和地方創生擔當相黃川田仁志擔任，其他成員還包括經濟官廳的閣僚等。將於近期召開首次會議，還將設立由黃川田牽頭的副大臣會議，加深各部門間的合作。



黃川田在內閣會議後的記者會上稱“以往的地方創生舉措將繼續推行”，並表示考慮沿襲石破政府時討論的內容。此外他說明稱“要守護國民的生活和安全，地方經濟的發展不可或缺，因此將把重點尤其放在經濟上來推進舉措”。



高市在10月的施政演說（所信表明演說）中，以政府支援帶動半導體企業進駐熊本縣和北海道為例，強調“將整體採取大膽的投資促進政策並完善基礎設施”。上述總部將討論如何在地方上發展運用先進技術等的輻射效應高的產業等。



關於地方創生，石破政府6月在內閣會議上敲定了今後十年的基本構想。預計政府將在年內制定寫進具體措施的綜合戰略，並反映地區未來戰略總部的討論內容。