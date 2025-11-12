快評：“全球抓捕”追魂奪魄　震懾“台獨”

中評社快評／央視近日發布影片《起底“台獨”沈伯洋》，透過專家之口表示可能透過國際刑警組織展開“全球抓捕”。“全球抓捕”如一把利劍，懸在沈伯洋和其他“台獨”頑固分子的頭上，追魂奪魄。



重慶公安局10月28日宣布，對民進黨“立委”沈伯洋透過發起、建立“黑熊學院”等方式從事分裂國家犯罪活動立案偵查，依法追究其刑事責任。根據大陸法律，立案偵查意味著沈伯洋已成刑事案件中的“犯罪嫌疑人”，可依法啟動取證、通緝與缺席審判等程序。



台灣“國安”部門早前提醒沈伯洋，應注意各國的引渡措施，大陸可能透過國際刑警紅色通報進行全球通緝。賴清德11日接受媒體聯訪時也回應相關問題。賴一邊聲稱大陸對台灣並沒有管轄權，一邊又稱“非常期待韓國瑜院長能夠站出來維護‘國會’的尊嚴，也維護台灣人民言論自由。”



以上說明，賴當局不敢輕視大陸方面的立案偵查、“全球抓捕”，起碼沒有不當回事。賴當局清楚，大陸擁有“長臂管轄”的實力，可以藉與其他國家簽訂的司法互助與引渡條約，對特定台灣人士進行跨境追訴；雖然實際引渡機率不高，但政治心理效果顯而易見。



“全球抓捕”追魂奪魄，震懾“台獨”。沈伯洋等若不懸崖勒馬，繼續從事分裂國家犯罪活動，終有一天會落入法網，悔之晚矣。