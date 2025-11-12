經濟強韌穩健　中國股市吸引

中國在人工智能等科技範疇不斷取得突破，成功吸引外資加碼投資。（大公報） 中評社香港11月12日電／中國經濟保持良好增長勢頭，金融資產更見吸引力，尤其是A股結構出現了積極變化，科技股板塊市值占比超過四分之一，已超過銀行、房地產行業市值的占比。這反映出中國創新驅動發展戰略取得成效，助力經濟轉型，激發新的增長動能。



大公報報導，踏入第四季，美歐日股市暗藏危機，美國黨爭持續，政府關門時間破紀錄，負面影響浮現，終必拖冧華爾街股市，而法國政局不穩，信貸評級被下調，令歐元股債無可避免受壓。至於日本，高市早苗出任首相，預期擴大財政開支力穀經濟，利淡日圓、日債走勢，其中日圓兌歐元曾跌至歷史低位。值得留意的是，日本國債下跌、債息抽高不利經濟，其中40年期日本國債息曾高見3.52厘，長期融資利率處於高位，企業以至實體經濟難以支撐，目前大漲的日股最終會打回原形。



多項經濟數據比預期佳



因此，美歐日股市上升只是表面風光而已，醒目資金持續由西向東移動，押注更多中國金融資產，從內地工業企業利潤增幅近兩年最勁，到首10個月外貿出口上升5.3%，表現優於全球，再到10月工業生產者出廠價格指數（PPI）環比轉正，上述經濟數據比預期為佳，展現中國經濟基本面強韌穩健，進一步增加中國股市吸引力，目前上證綜指及滬深300指數預測市盈率為15倍及16倍，在新興市場之中，估值屬於偏低的水平。更重要的是，滬深A股總市值超過110萬億元（人民幣，下同），相當於16萬億美元，是繼美股之後，全球第二大股票市場，在146萬億美元的全球股市總市值中的占比上升至11%，但境外投資者持A股比重衹有3%，涉資3.4萬億元，這與中國對世界經濟增長30%貢獻率並不匹配，未來全球增配A股空間大。



科技板塊占比超逾25%



事實上，滬深A股結構已出現積極變化，就是科技股等新經濟板塊市值占比上升逾25%，超過傳統產業、舊經濟如銀行、房地產行業的合計占比。這具有重要意義，代表創新驅動發展、經濟轉型升級取得成效，通過科技創新改造舊動動能，推動新舊動能轉換，從而釋出更大增長動力及發掘出新增長、新動能。



事實上，中國在全球創新指數排名上升至11位，是10年來創新力提升最快的經濟體之一，集成電路、人工智能、量子通信、航天航空、航天航空、新能源汽車等戰略性新興產業取得突破性發展，市場期待更多DeepSeek時刻出現，不斷帶來技術創新成果，全面突破卡脖子。



外資押注中國技術突破



事實上，中國技術創新、產業創新能力強，可持續高增長故事，吸引外資積極吸納中資股。最受外資看重的中國人工智能，相關產業發展迅速，估計2024年中國人工智能產業規模超過9000億元，按年增長24%。截至今年9月，中國人工智能企業數量超過5300間，全球占比達15%，凸顯中國人工智能產業實力。此外，電訊業方面，中國移動累計專利總數量達1.8萬項，連續3年位居全球營運第一，覆蓋4G、5G及大數據領域。



此外，有報告估計中國具身智能大模型研發及產品製造市場規模達到4000億元，到了2035年可突破萬億元。同時，國際機器人聯合會數據顯示，目前中國在役工業機器人存量突破200萬台，居全球首位，助力提高製造業生產力。



另外，外資大行高盛調高中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）的目標價，押注中國可實現自主研發及生產先進芯片。事實上，據報中芯國際正測試上海初創公司宇量昇製造的深紫外光刻機，有助進一步提高芯片國產化比率，支持中芯國際位居年內恒指成份股升幅第二位，累升逾130%。



外資大舉押注內地科技突破，將迎來更多DeepSeek時刻，中國股市可繼續看高一線。