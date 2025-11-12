國台辦談兩岸領導人歷史性會晤十周年

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）今年11月7日是兩岸領導人歷史性會晤十周年。國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。



有記者提問：今年11月7日是兩岸領導人歷史性會晤十周年。馬英九先生當天在臉書發文闡述會晤的重要意義和對兩岸關係的深遠影響，呼籲民進黨當局懸崖勒馬，改變不符合台灣人民利益、不被主流民意接受的“抗中保台”政策，回到兩岸共同政治基礎上。島內有關政黨、團體也在台北舉行紀念研討會，中國國民黨主席鄭麗文出席並講話，表示國民黨會堅定方向路線走下去，扭轉台海兵凶戰危的局勢。對此有何評論？



陳斌華表示，2015年11月7日舉行的兩岸領導人歷史性會晤，是以習近平同志為核心的黨中央引領推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的重大舉措，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸政治互動提升到新高度，成為兩岸關係發展進程中的重要里程碑。會晤鞏固了“九二共識”作為兩岸關係和平發展政治基礎的關鍵地位和作用，表明兩岸中國人完全有能力、有智慧解決好國家、民族內部的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。



陳斌華指出，兩岸領導人歷史性會晤及其後兩岸關係發展歷程充分證明，只要堅持“九二共識”、反對“台獨”，認同兩岸都是中國人、一家人，兩岸同胞完全可以坐下來談，增進瞭解，累積互信，化解矛盾，尋求共識，兩岸關係就能和平發展，台海就能和平穩定，就能增進兩岸同胞利益福祉。反之，否認“九二共識”，背離一個中國原則，圖謀“台獨”分裂，煽動“抗中保台”，製造兩岸敵意對抗，兩岸協商對話就無從談起，台海就會陷入兵凶戰危，台灣同胞利益就會受損。