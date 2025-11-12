國台辦：“倚外謀獨”是枉費心機的迷夢

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，近期有許多外國媒體、專家、學者發聲批評賴清德當局魯莽冒進，一再進行謀“獨”挑釁。這說明有越來越多的人認清其“和平破壞者”、“麻煩製造者”的本來面目，也表明“倚外謀獨”是枉費心機的迷夢。



有記者提問：美國《紐約時報》專欄作家日前在島內參加一場活動時直言，“堅信美國必定‘挺台’的時代已經一去不復返了”，民進黨當局不應採取任何激進行動。對此，台防務部門負責人稱，“台美在安全議題上有共識”。對此有何評論？



陳斌華表示，近期有許多外國媒體、專家、學者發聲批評賴清德當局魯莽冒進，一再進行謀“獨”挑釁。這說明有越來越多的人認清其“和平破壞者”、“麻煩製造者”的本來面目，也表明“倚外謀獨”是枉費心機的迷夢。台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，在於兩岸關係和平發展和國家統一。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂路線的極端危險性、危害性，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，同我們一道推動兩岸關係重回和平發展正軌，切實維護台海和平穩定和自身安全福祉。

