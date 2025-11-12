香港“垂直城市化指數”全球第一

中評社香港11月12日電／大公報報導，房屋局局長何永賢昨日在社交平台發文，表示副局長戴尚誠早前應邀出席“CTBUH國際會議2025”，擔任“城市倡議論壇”嘉賓講者，向全球專家分享香港在高密度城市下的房屋策略與發展方向，並瞭解到香港在“垂直城市化指數”中排名第一，並在與紐約、杜拜及多倫多相比，樓房可負擔性表現最佳，顯示香港在房屋發展上的成就獲得國際認同。



帖文提到，該指數運用世界銀行和聯合國數據，分析40個城市群在高樓、密度與宜居（社會、經濟和環境）三項指標的表現，按綜合得分計，香港排名第一，第二為“多倫多—哈密爾頓”，第三為紐約，反映香港相比下更可持續發展。



在“高樓大廈對城市可負擔性的影響”主題工作坊中，大家都認為在香港、紐約、多倫多及杜拜4個樓房可負擔性極具挑戰的城市中，香港是可負擔性最佳的城市。



何永賢表示，今次交流感受到許多參與者都非常關注香港經驗，並對建築科技應用及幸福設計理念表示讚賞與認同。房屋局會繼續說好香港“提速提效、科技創新、以人為本”的房屋故事，發揮香港作為“超級聯繫人”的角色，讓國際社會深入瞭解香港在國家支持下的建築實力，並推動香港以至大灣區與國際社會的經驗分享和交流合作。