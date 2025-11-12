國台辦：日本應慎之又慎處理涉台問題

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）日本首相高市早苗日前在國會答問時稱，如果“台灣有事”，發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的“存亡危機事態”。國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。



有記者提問：日本首相高市早苗日前在國會答問時稱，如果“台灣有事”，發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的“存亡危機事態”。有輿論稱，高市早苗的言論意味著，如果大陸對台灣採取海上封鎖等行動，日本自衛隊可能採取武力行動干預。對此有何評論？



陳斌華表示，世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，我們對此強烈不滿、堅決反對。外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。



陳斌華指出，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡更是犯下罄竹難書的罪行。80年前，我們打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵占掠奪。80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

