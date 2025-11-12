富權：“趙黃合”會否架空鄭麗文？

中評社香港11月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：“趙黃合”會否架空鄭麗文？以下為文章內容。



鄭麗文接任中國國民黨主席後，面臨前任黨主席朱立倫率領全體黨務工作人員“總辭”後的“百廢待興”情景，馬不停蹄地進行從黨中央到基層黨組織的構建工作，暫時未有時間與台灣民眾黨主席黃國昌商討在明年“九合一”地方選舉的“藍白合作”議題。就在此時，曾經在國民黨主席選舉過程中喧賓奪主，使小手段“拌腳”鄭麗文的趙少康，忍不住寂寞，又再跳出來攪小動作，於前日約同黃國昌進行“便當會”，繞過黨主席鄭麗文商議“藍白合”，尤其是黃國昌念茲在茲的新北市長選舉人選問題。而恰在此時，民眾黨秘書長周榆修公開向國民黨喊話，“藍白合”最晚明年三月前要決定，“火車時間到了就開走”。聯想到在二零二三年十一月“藍白合”瀕於破局前，時任民眾黨主席的柯文哲也是以“火車時間到了就開走”來要挾國民黨，因不少評論人士將這場“趙黃會”，視為架空鄭麗文的所為。



實際上，趙少康在國民黨內沒有任何黨職，國民黨中央也沒有授權他與民眾黨主席進行“九合一”選舉中尤其是新北市長的“藍白合”議題，但趙少康卻“自告奮勇”地繞過黨主席鄭麗文，與民眾黨主席黃國昌進行如此重大議題的商談，雖然是非正式的“便當會”，但也讓人感到趙少康不但是“輸選不認輸”，而且還要對選贏者實行越俎代庖，架空黨主席。而黃國昌明知趙少康沒有任何黨職，也要與其討論“藍白合”的事宜，並以黨秘書長發出預兆“藍白合”將會破局的“火車時間到了就開走”警號，也是在逼迫鄭麗文趕快與其“坐低，斟杯茶，食個包，傾下簋”，商談“藍白合”尤其是出戰新北市長的人選問題。



平情而論，這場趙少康與黃國昌的“便當會”，只是兩人的私人議論，對國民黨與民眾黨在“九合一”選舉的佈局並不具有任何的實質效力。但黃國昌在議談中拋出的議題，直指根據民眾黨的內部民調顯示，若在二零二六年新北市長選舉實現“藍白合”，無論由國民黨的台北市長李四川或黃國昌出馬，都有機會擊敗民進黨“立委”蘇巧慧，只是李四川比黃國昌贏得較多而已；這與多家民調機構的數據，都是黃國昌的民調低於蘇巧慧，有較大出入，因而黃國昌透露的民眾黨內部民調數據，是有著向國民黨“扯起大旗當虎皮”的意象。



而在此時，周榆修在外間公開表示，民眾黨規畫在新北市、新竹市、嘉義市及宜蘭縣推出首長人選，希望能夠在明年三月以前與國民黨確定民調整合方式，否則“火車時間到了就會開走”，而這句話正好就是與前年底民眾黨與國民黨還在為“藍白合”是否合、如何合而爭論不休，柯文哲丟下一句有如“最後通牒”的“火車時間到了就會開走”一模一樣，因而讓人感到，趙少康是在配合黃國昌，向鄭麗文“叫價”以至是“攤牌”。



而趙少康在其“代理人”郝龍斌落敗國民黨主席選舉後，雖然繼續“攪風攪雨”，但卻反映欠佳，因而要另尋出路，以彰顯其在台灣地區政治舞台上的存在及地位。因而就以與黃國昌進行“便當會”的方式，宣示國民黨主席只是名義上的象徵，藍白之間的政治協商，已經不需要透過黨對黨的正式機制，而轉向“個人話語”與“媒體影響力”的場域，而作為“戰鬥藍”的他本人就是這種力量的代表。而且也是要宣示，在國民黨內，“非鄭系統”仍然擁有強大的實質性權力及影響力。

