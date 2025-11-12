跨境網賭頭目佘智江　泰國將向中國引渡

中評社香港11月12日電／泰國最高檢察院10日宣布，獲得柬埔寨國籍的華裔跨境賭詐犯罪集團頭目佘智江（又名佘倫凱），將被引渡至中國接受審判。泰國最高檢表示，此案充分體現中泰兩國在打擊跨國犯罪領域的高效協作和務實行動。



泰國《曼谷郵報》11日援引泰國最高檢察院的信息稱，佘智江的主要罪行是創建和運營239個非法賭博網站，涉案流動資金超12.63萬億泰銖（約合2.77萬億元人民幣）。他長期在緬甸妙瓦底KK園區及“亞太新城”開展賭博和電詐活動，通過網絡平台誘騙中國公民參與非法交易。



國際刑警組織於2021年5月對佘智江發出紅色通緝令，經查，2018年1月至2021年2月，佘智江勾結他人在香港註冊空殼公司，研發網絡賭博平台，非法獲利約1.5億元人民幣，並將資金轉移至海外。美聯社稱，聯合國毒品和犯罪問題辦公室2024年發布的一份報告指出，佘智江已在柬埔寨、緬甸、泰國和菲律賓等東南亞國家構建起龐大的非法經濟網絡，其涉嫌的犯罪活動引發多國關注，美英政府均已對其採取制裁措施。



據泰國《國家報》11日報導，2022年8月，佘智江被泰國警方拘捕。隨後，泰國檢方依照程序向刑事法院提交引渡申請。2023年5月，泰國刑事法院一審裁定批准引渡，佘智江提出上訴。2025年10月，上訴法院裁定維持一審判決，批准根據《中泰引渡條約》將其引渡回中國受審。



路透社稱，按照相關程序，泰國政府將在90天內協調推進引渡具體事宜。