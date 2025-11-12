葉玉如獲斯特拉斯克萊德大學頒授榮譽博士學位

葉玉如（前排右二）獲斯特拉斯克萊德大學頒授榮譽博士學位。（科大圖片） 中評社香港11月12日電／香港文匯報報導，香港科技大學校長兼晨興生命科學教授葉玉如，獲蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學頒授榮譽博士學位，表彰她作為世界知名神經科學家、教育家及大學領袖的卓越貢獻，以及她在全球科學政策領域的前瞻視野與領導成就。



頒授典禮於斯特拉斯克萊德大學巴羅尼音樂廳舉行，由校長Stephen MCARTHUR主持。副校長及科學學院執行院長Duncan GRAHAM特別指出，葉玉如在神經營養因子和阿爾茲海默症方面的開創性研究，不僅促進了新治療方法的發展，還建立了針對中國患者的阿爾茲海默症生物樣本庫，為研究和臨床之間架起重要橋樑。他同時讚揚葉教授對培養新一代科學家的無私奉獻，以及她作為香港首位教資會資助大學女校長的歷史性地位，並強調她的研究成果廣受國際頂尖論壇和研究機構的重視，是推動全球腦科學發展不可或缺的傑出領袖。



葉玉如對獲頒榮譽博士深表感謝，表示能夠獲得國際知名學府的肯定，深感榮幸。她特別提到，自2015年起，香港科技大學與斯特拉斯克萊德大學已建立緊密夥伴關係，攜手突破知識界限，推動創新，為蘇格蘭格拉斯哥與香港兩地搭建堅實橋樑。她同時以自身科研歷程及科大發展經驗勉勵畢業生，要秉持“凡事皆可為”的精神，勇於開創屬於自己的人生篇章，並期望科大師生及校友持續以創新研究和具影響力的倡議，為世界帶來積極改變。