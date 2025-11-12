國台辦介紹近期兩岸經貿文化交流活動

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸經貿、交流活動情況。



陳斌華表示，11月，兩岸各領域交流持續熱絡。2日，“海峽同行”青春騎跑接力賽在江蘇宿遷舉辦，同期還舉辦了“體驗參訪+深度互動+產業對接”活動，幫助台灣青年近距離瞭解江蘇經濟發展、鄉村建設最新情況。4日至8日，“蓉通兩岸·逐夢天府”2025兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會在成都舉辦，為兩岸青年交流就業創業經驗、融入成渝地區雙城經濟圈建設搭建平台。



6日至9日，第四屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇在福建三明舉辦，積極探索兩岸融合發展新路，推進兩岸特色現代農業、森林康養產業、鄉村共建共治等交流合作、融合發展。8日，世界互聯網大會烏鎮峰會海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇在浙江烏鎮舉行。兩岸互聯網從業者、文化創作者與鄉村建設者齊聚一堂，分享互聯網時代實踐經驗與創新理念。



9日至14日，故宮博物院家庭音樂劇《甪端》、“紫禁城四時錄——故宮裡的二十四節氣影像志”攝影展等系列藝術文化活動在高雄佛光山佛陀紀念館舉行。



12日至16日，2025“客音π·客家音”兩岸（龍岩）客青講古交流賽將在福建龍岩舉辦，兩岸客家青年將在交流中共同傳承弘揚崇先報本、愛國愛鄉的客家精神。15日至20日，第三屆“浙台文學周”活動將在浙江衢州舉辦，期間還將舉辦“沉默的榮耀”報告會、兩岸文學融合發展交流會等活動。21日至22日，海峽兩岸（青島）青年交流發展大會將在山東青島舉辦，約200名來自兩岸的青年朋友將在活動期間共敘友誼，共謀發展。

