國台辦介紹智能通關情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，本月5日起，國家出入境管理部門在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放口岸推廣應用智能通關，同時將智能通關通行人員範圍擴大至持5年有效台灣居民往來大陸通行證的台灣居民。與原有的快捷通道通關需要“取證、刷證、收證”等多個步驟相比，現在能夠直接“刷臉”通關，進一步提升了出入境旅客的通關便捷度。



自11月5日起，廈門高崎國際機場、五通客運碼頭兩個口岸開始推廣應用智能通關，廈金“小三通”客運航線迎來首批通過刷臉通關的台灣同胞。



陳斌華介紹，本月5日起，國家出入境管理部門在廈門高崎國際機場、五通客運碼頭等12個對外開放口岸推廣應用智能通關，同時將智能通關通行人員範圍擴大至持5年有效台灣居民往來大陸通行證的台灣居民。與原有的快捷通道通關需要“取證、刷證、收證”等多個步驟相比，現在能夠直接“刷臉”通關，進一步提升了出入境旅客的通關便捷度。



陳斌華表示，廈金“小三通”客運航線所在的五通客運碼頭，是大陸最大的對台海港客運口岸。自2001年1月2日廈金“小三通”客運航線啟航以來，這條連接兩岸的黃金通道年客運量從最初的2萬餘人次，增長到2024年的超過125萬人次，見證了兩岸人員往來從“個案審批”到“快捷通關”再到“智能通關”的時代跨越。

