蘇起籲台各政黨協力開展兩岸對話 國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）近日，“台北論壇基金會”榮譽董事長蘇起呼籲，台灣各政黨應共同面對“百年未見的變局”，協力開展兩岸對話。國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，我們願意在堅持一個中國原則、反對“台獨”的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來開展廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。



有記者提問：近日，“台北論壇基金會”榮譽董事長蘇起呼籲，台灣各政黨應共同面對“百年未見的變局”，協力開展兩岸對話，這是目前台灣局勢雪上加霜下的唯一出路，否則變局即成“殘局”。對此有何評論？



陳斌華表示，兩岸統一的歷史進程不可阻擋。“台獨”是絕路，對抗沒出路。唯有推動兩岸關係朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平，共創中華民族綿長福祉。我們願意在堅持一個中國原則、反對“台獨”的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來開展廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。希望島內各政黨和各界人士認清歷史大勢、堅守民族大義，與我們一道維護台海和平穩定，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局。

