國台辦：徐國勇其人胡言亂語、自欺欺人

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）針對近日民進黨秘書長徐國勇言論，國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，徐國勇其人胡言亂語、信口雌黃，企圖為“台獨”分裂尋找所謂“依據”，純屬自欺欺人。凡是數典忘祖、背叛民族、分裂國家的人，從來不會有好下場，都將被釘在歷史的恥辱柱上。



有記者提問：近日，民進黨秘書長徐國勇宣稱，國家的要件衹有“人民、領土、主權、與他國交往的能力”，血緣、語言、宗教、文化都不是，還稱，“他的祖先來自泉州，但他是台灣人”。對此有何評論？



陳斌華表示，台灣從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。兩岸關係的歷史事實和法理依據都證明，世界上衹有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是真正的台海現狀。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，世界上絕大多數國家和包括聯合國在內的國際組織都恪守一個中國原則。



陳斌華說，徐國勇其人胡言亂語、信口雌黃，企圖為“台獨”分裂尋找所謂“依據”，純屬自欺欺人。凡是數典忘祖、背叛民族、分裂國家的人，從來不會有好下場，都將被釘在歷史的恥辱柱上。

