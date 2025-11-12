國台辦：冀台商台企把握“十五五”時代機遇

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，“十五五”時期，我們將在培育壯大新興產業和未來產業、加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技創新和產業創新深度融合等方面持續發力。希望廣大台商台企把握“十五五”規劃制定、實施的時代機遇，與我們共同探索兩岸科技產業創新深度融合路徑，共享中國式現代化豐碩成果。



有記者提問：《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文發布，引發島內廣泛關注。有島內輿論認為，“十五五”規劃建議強調“加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力”，意在通過科技帶動產業升級，這將為台灣電子、半導體、機械與AI產業帶來新的合作空間，台灣不應錯過這一發展機遇。對此有何評論？



陳斌華表示，中共二十屆四中全會審議通過關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議，持續引發島內各界高度關注、熱議。島內電子信息、機械製造、食品加工等業界紛紛表示希望能深度參與“十五五”規劃實施。很多台商台企表示，“十五五”規劃將為兩岸優勢互補、融合發展注入強勁動能，是廣大台商台企融入新發展格局、參與現代化建設的重要契機。



陳斌華說，“十五五”時期，我們將在培育壯大新興產業和未來產業、加強原始創新和關鍵核心技術攻關、推動科技創新和產業創新深度融合等方面持續發力。隨著以新需求引領新供給、以新供給創造新需求持續推進，科技創新將催生新產業、新模式、新動能，這將為兩岸經濟合作和各領域融合發展創造更有利的環境。我們將不斷完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，為兩岸經濟合作和融合發展開辟更廣闊、更多元的新天地。希望廣大台商台企把握“十五五”規劃制定、實施的時代機遇，與我們共同探索兩岸科技產業創新深度融合路徑，共享中國式現代化豐碩成果。

