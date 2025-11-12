國台辦：孫中山是兩岸共同的值得尊敬的偉人

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月12日電（記者 陳思遠）11月12日是孫中山先生誕辰159周年。大陸方面表示明年將舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動。國台辦發言人陳斌華11月12日在例行新聞發布會上表示，大陸方面始終認為，孫中山先生是兩岸共同的、值得尊敬的偉人。孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。我們隆重舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。



有記者提問：今天（11月12日）是孫中山先生誕辰159周年。大陸方面表示明年將舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動。島內有輿論認為，大陸意在“主導歷史話語權”；也可借此強調孫中山先生作為兩岸共同歷史人物的定位、還原歷史脈絡。對此有何評論？



陳斌華表示，今天是孫中山先生誕辰159周年。大陸方面始終認為，孫中山先生是兩岸共同的、值得尊敬的偉人。明年是孫中山先生誕辰160周年，全國政協十四屆常委會第十四次會議近日通過關於舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動的決定。孫中山先生始終堅定維護國家統一和民族團結，旗幟鮮明反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為，他的精神和情懷是兩岸同胞共同的財富。我們隆重舉辦紀念孫中山先生誕辰160周年活動，很重要的一點就是要學習、繼承和發揚他的寶貴精神，團結包括台灣同胞在內的全體中華兒女，為實現祖國統一、民族復興不懈奮鬥。

