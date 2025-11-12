沙特：將大力發展旅游業　中國是重要合作夥伴

中評社香港11月12日電／沙特阿拉伯旅游部副大臣馬哈茂德·阿蔔杜勒-哈迪日前表示，沙特正致力於將旅游業打造成為該國經濟第二大支柱產業，旨在創造更多就業崗位，實現經濟可持續發展。中國是沙特大力發展旅游業的重要合作夥伴。



第26屆聯合國旅游組織大會7日至11日在沙特首都利雅得舉行。阿蔔杜勒-哈迪在大會閉幕前接受新華社記者采訪時表示，沙特發展旅游業的首要目的是創造就業，尤其是在利雅得等大城市以外的城市和城鎮為年輕人提供工作機會，因為“這本身就是經濟可持續性的體現”。



新華社報道，本屆大會期間，聯合國旅游組織發布了《沙特阿拉伯旅游投資指南》。阿蔔杜勒-哈迪說，這是在當前沙特旅游業高速發展階段推出的一份“恰逢其時、極具操作性的文件”。沙特政府在旅游業上投入巨大，并有遍布全國的完善基礎設施作為支撑，這為民間和國際資本進入旅游業提供了堅實基礎。



在談到沙中旅游合作時，阿蔔杜勒-哈迪表示：“我們把中國視為這一領域的重要夥伴。我們的關系在每個項目的推進中都在不斷加強。”近年來，中國企業積極參與沙特重點旅游項目建設。他認為，中國企業憑借經驗和技術，在推動沙特發展方面發揮了關鍵作用。



他同時指出，中國是全球最大、增長迅速的出境客源市場之一，且消費水平較高，對沙特來說既是重要合作對象，也是重要客源市場。“我相信，中國游客來到沙特，不但會感受到當地民衆的熱情好客，也會對我們豐富而獨特的文化留下深刻印象。”