南非將派大批旅遊從業者赴華培訓

中評社香港11月12日電／南非旅遊部長帕特裡夏·德利萊11日在沙特阿拉伯首都利雅得表示，南非將於下月選派約250名旅遊從業人員前往中國，學習中文並系統瞭解中國文化，以便更好服務數量不斷增長的中國遊客。



德利萊在利雅得出席第26屆聯合國旅遊組織大會期間接受新華社記者採訪時說，中國是南非最重要的遊客來源國之一，派出大批旅遊從業人員赴華培訓，目的就是讓他們掌握中文、瞭解中國文化和遊客偏好，“這樣他們就能在南非為中國遊客提供更貼合需求的服務”。



德利萊說，南非已有較為成熟的華人社區，兩國也長期開展鼓勵中國遊客在南非歡度新年的活動。“南中兩國有很多相似之處，這為雙方旅遊合作提供了天然基礎。”



據德利萊介紹，為吸引更多中國遊客，南非推出了旨在簡化中國遊客簽證服務的“可信任旅行社計劃”，中國公民可通過南非官方認可的旅行社直接遞交簽證申請，無需前往南非使領館辦理。



德利萊強調，旅遊業在南非整體經濟中佔據重要地位，“南非把旅遊業視為經濟增長的核心組成部分”。南非希望借助此次大會以及配套活動的聚合效應，向更多國家介紹南非旅遊產品，同時也學習包括沙特在內的新興旅遊目的地在投資、市場開拓和便利化上的做法和經驗。