中國“千人計劃”引發韓國高科技人才外流擔憂

中評社香港11月12日電／韓聯社報導，中國近年來通過所謂“千人計劃”的海外高科技人才引進項目積極向多數韓國科技人才伸出橄欖枝，引發人才外流擔憂。韓國科技界建言，應完善國內科技體系，保障資深人才和年輕人才都能享受研發機會，衹有這樣才能防止人才流失。



綜合韓聯社12日採訪和調查，中方不僅向韓國科技人才發出錄用邀約，還掌握有關人員的年薪、家庭關係、研究領域、工作環境等個人資訊，並據此提出包括高額研究補助和年薪等具體待遇在內的針對性條件。



韓國國家科學技術研究會、其旗下政府出資研究機構和韓國科學技術院（KAIST）等向國會科學技術資訊廣電委員會所屬議員崔秀珍提交的資料顯示，去年從中方接到過聘請相關電子郵件的KAIST研究員共有149人，政府出資研究機構接到的相關電子郵件超過600封。



韓國科技技術翰林院（下稱翰林院）5月面向會員進行的一項調查結果顯示，近5年接到過聘約的受訪者佔61.5%，其中82.9%接到過中方橄欖枝。



值得關注的是，中方按人才年齡段採取不同戰略。未滿45歲受訪者中，有87.5%接到過待遇與本土“海歸”人才相同的研究員職位聘請；對於55歲以上，除研究員外，中方還提出短期研究項目、顧問（一年以上）、授課等多個選項。對於積極考慮應聘的理由，45歲以下列舉了錄用條件、研究環境等，55歲以上則指出韓國沒有制度支撐。韓國科技界據此認為，考慮到中方提出的條件能夠彌補韓國研究環境的短板，其戰略十分奏效。



翰林院一名研究員指出，科技生態環境的關鍵——優秀人才的外流恐將給國家造成嚴重損失。政府應該營造能夠培養博士級人士的環境，以及資深研究員和年輕研究員頻繁交流的氛圍。