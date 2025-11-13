花絮：十五運媒體包 “有分量”的廣式魅力

印有十五運會標識的灰色運動包（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港11月13日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會（十五運會）正在粵港澳三地舉行。作為國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會，本屆全運會有三千多名註冊記者參與報導。來到充滿嶺南風情的廣東，主媒體中心首先給前來採訪的記者一人一份重達八千克的“大禮”，讓不少記者嘖嘖驚歎“有分量”！



四年一度的中華人民共和國運動會（全運會）由國家體育總局主辦，是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。第十五屆全國運動會（十五運會）於2025年11月9日至21日在廣東、香港和澳門舉行，全國各地的頂尖運動員將會雲集粵港澳三地，競逐各項賽事的殊榮。



由於十五運由粵港澳三地共同舉辦，本屆全運會主媒體中心採用“1＋3＋N”空間布局，由三地共同打造“記者之家”。媒體中心以廣州主媒體中心為核心，香港、澳門主媒體分中心為兩翼，輔以深圳輕量化轉播製作基地、各競賽場館媒體中心為工作集群，形成資源協同、服務高效、功能拓展的整體體系。



中評社記者近日來到廣州採訪十五運會開幕式，主媒體中心通知前來採訪的記者領取媒體包，並在通知中標註“媒體包重達八千克（16斤），請記者朋友提前做好安排”。



從志願者手中接過媒體包，第一感受是“單手無法承受之重”。印有十五運會標識的灰色運動包里，被主辦方十分貼心地塞滿了媒體資料及伴手禮。連書包外側的兩個口袋，都分別裝上了小巧的雨傘和保溫杯。