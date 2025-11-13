王在希：台海形勢正出現深刻變化

海峽兩岸關係協會原副會長王在希（中評社 海涵攝） 中評社北京11月13日（實習記者 邱姿爽）海峽兩岸關係協會原副會長王在希11月12日出席第十一屆中華文化論壇，他就台灣光復的法理、歷史、意義以及台海形勢新變化作主旨演講。王在希表示，不論是台灣當前的民意變化，還是大陸近期針對台灣問題的各項舉措，都標誌著台海形勢正在出現重大深刻變化。



王在希表示，今年是抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是作為抗日戰爭和二戰勝利的最重要的成果載入史冊。



他回顧，80年前，在二戰即將取得偉大勝利的前夜，中、美、蘇三國領導人在開羅簽署了一份震驚世界的重要文件——《開羅宣言》。“宣言”明確指出，“日本所竊取之中國領土，例如東北四省、台灣、澎湖群島等，歸還中國”。宣言還指出，“我三大盟國，將堅持進行為獲得日本無條件投降所必要之重大的長期作戰”。1945年7月26日，二戰已經勝利在望，中、美、蘇、英四國領導人在德國波茨坦舉行會議，會後發表了著名的歷史性法律文件《波茨坦公告》。“公告”第八條強調指出：“開羅宣言之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內”。1945年8月15日，日本天皇發表《終戰詔書》，宣布接受《開羅宣言》和《波茨坦公告》之條件。同年9月2日，日本外交、軍事首腦在東京密蘇里號巡洋艦上，正式向中、美、蘇、英、法等9個二戰同盟國代表簽署了《投降書》。



王在希指出，根據《開羅宣言》和《波茨坦公告》，1945年10月25日，在中國台北公會堂（就是今天的台北中山堂）正式舉行中國戰區台灣省受降儀式，由時任台灣行政長官兼台灣警備區司令陳儀代表中國政府受降，日本第十方面軍司令官安藤利吉在降書上簽字。這一刻，象徵著被日本殖民統治長達50年的歷史終於結束，闊別了整整50年的台灣同胞、我們的兄弟姐妹父老鄉親終於回到了祖國母親的懷抱。據我的一些老朋友、在大陸的老台胞回憶，當年的台灣同胞在台北街頭張燈結彩、鞭炮齊鳴、奔走相告、欣喜若狂慶祝台灣光復。1946 年8月，台灣省行政長官公署頒布命令，明訂10月25日為“台灣光復節”。

