兩岸文化交流多點開花　學者共探融合之道

第十一屆中華文化論壇分論壇二“新形勢下兩岸文化交流的路徑和方式”現場（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京11月14日電（實習記者 邱姿爽）11月12日，第十一屆中華文化論壇在京舉行。會上，來自兩岸及港澳地區的近200位專家學者圍繞“兩岸融合發展與兩岸文化交流”主題分享觀點。



在分論壇“新形勢下兩岸文化交流的路徑和方式”中，專家學者們從AI在推廣中華優秀傳統文化中的作用、台灣青年的文化認同、兩岸新媒體熱點現象、中華民族共同體意識等角度出發，探討新形勢下促進兩岸交流的路徑與形式。分論壇由中國社會科學院大學教授王鍵、亞太綜合研究院院長湯紹成和中國社會科學院台灣研究所研究員劉佳雁主持。



廊坊師範學院社會發展學院學者曾磊以“‘館長’現象與新時代兩岸文化線上交流”為題，對台灣網紅“館長”的基本情況進行介紹，並由此探討“館長”現象產生的原因以及該現象對新時代兩岸文化線上交流的意義。曾磊指出，“館長”之所以能夠取得成功，關鍵在於他本身不帶有任何政治色彩，其試圖超越統獨意識形態、聚焦實際問題的姿態，展現出“超越藍綠”的去政治化屬性，恰好迎合了厭倦意識形態綁架的中間選民和年輕世代的需求，也符合台灣民眾對兩岸和平交流、改善民生的渴望。



亞太綜合研究院院長湯紹成圍繞“AI與中華文化：從道統到智倫的哲學轉化”主題，探討人工智能的發展進步及其對文化交流的作用。他表示，AI是“術”而非“道”，道若不正，術將反噬。因此，在設計AI時“可以融入中華文化中重視人與人之間關係、講究和平、講究世界大同的觀念”，以促進AI與中華文化的結合，使AI回歸始終為人所用。這不僅是技術倫理的調和，更是人類文明的再平衡。



原中國現代國際關係研究院研究員、《現代國際關係》副主編黃昭宇圍繞“命運共同體理念下的兩岸關係發展”進行分享。他強調，命運共同體理念是全人類的共同理想，更是中華民族的理想，並建議在兩岸關係中推廣這一理念，注重挖掘海峽兩岸同胞的共同點，如詩詞歌賦等文化內容，增強兩岸的共同體意識。他還討論了在兩岸構建命運共同體思想的實現路徑，提出應致力於逐步建立起利益共同體、責任共同體和理想共同體，通過具體的貿易、投資等實際行動來推動理念的轉變。“只要有這個想法，只要兩岸同胞同時往那個方向努力，它總會開花結果，春種一粒，秋收萬物！”

