島內民意顯韌性　學者談兩岸關係前景

分論壇“島內政局變化與兩岸關係前景”（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月13日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自海峽兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



在分論壇“島內政局變化與兩岸關係前景”中，與會專家圍繞兩岸關係前景、政治話語建構、島內民意韌性及國家統一進程等關鍵議題展開深入研討。專家指出，當前台海局勢複雜嚴峻，存在“擦槍走火”的現實風險。在此背景下，積極構建富有溫度的正能量話語體系，對增進兩岸互信具有重要積極作用。專家同時強調，島內民意展現出的韌性，與大陸推進和平統一的方向存在契合，值得在統一進程中予以重視。



北京聯合大學台灣研究院院長李振廣表達了對當前國際格局演變的深切憂慮。他指出，當今世界正處在一個“劇烈變動的大變局時代”，全球化進程受阻，多邊合作機制面臨嚴峻挑戰，取而代之的是新一輪保護主義興起與逆全球化浪潮蔓延。世界經濟整體步入下行周期，增長動能減弱，國際體系也呈現出明顯的“分層化”和“陣營化”特徵，傳統秩序受到衝擊，大國博弈加劇，不穩定、不確定因素顯著增多。



李振廣認為，當今世界局勢中，一條橫跨東歐、中東直至南亞的“戰爭之弧”已清晰浮現。在這條動蕩的弧線上，地緣政治衝突此起彼伏，大國博弈與地區矛盾相互交織，導致國際關係的緊張態勢持續蔓延。他特別警示，這種緊張局勢具有強大的傳導效應，若聽任其發展而不加以制約，這條“戰爭之弧”很可能進一步向東亞地區延伸，屆時，台海可能成為新的風險焦點。



李振廣對全球和平前景表達了深切憂慮。面對複雜動蕩的外部環境，他強調，越是在國際形勢風雲變幻之際，越需要兩岸學界保持清醒認知與戰略定力。兩岸學者應當主動作為，積極弘揚“和平發展、融合發展”的理念，通過學術交流、民間對話等多種形式，為增進兩岸互信注入正能量，以戰略定力推動兩岸關係穩定前行，避免衝突情緒升級。

