韓代理檢察總長就放棄抗訴地產弊案引咎請辭

中評社香港11月12日電／韓聯社報導，韓國代理檢察總長盧萬錫（大檢察廳副檢察長）12日就檢方放棄抗訴大莊洞地產弊案引發的風波引咎請辭。



大檢察廳發言人室當天發佈上述消息，並稱盧萬錫將在離任儀式上發表正式立場。這距離盧萬錫擔任代理檢察總長職務僅4個多月。分析認為，檢方放棄抗訴大莊洞地產弊案一審引發檢察系統內部集體抗議，盧萬錫或認為無法繼續履行職務。



大莊洞地產弊案一審判決結果上月31日出爐後，檢方未在抗訴期限（本月7日）內提起抗訴，引發爭議。盧萬錫隨後發表聲明稱，這一決策由其本人負責，是經過與首爾中央地方檢察廳檢察長協商和深思熟練後作出的。然而，首爾中央地方檢察廳檢察長鄭鎮宇隨後遞交辭呈，事實上反駁盧萬錫上述主張，風波發酵。



總統辦公室當天向媒體記者表示，若法務部長官鄭成湖提請總統李在明批准盧萬錫免職案，李在明將予以受理。若盧萬錫的辭呈被受理，他將成為繼2012年時任檢察總長韓相大後，時隔13年因內訌而不光彩辭職的檢察總長。



大莊洞地產弊案一審中，該案關鍵人物——城南城市開發公社前企劃本部長劉東圭（以下人名均為音譯）被判處有期徒刑8年、罰金4億韓元（約合人民幣195.5萬元）、追繳8.1億韓元；涉案地產開發商“火天大有”最大股東金萬培被判刑8年、追繳428億韓元；涉案律師南旭和會計師鄭英鶴分別被判刑4年和5年。